Les tests rapides arriveront la semaine prochaine

Les tests rapides contre la COVID-19 seront distribués dans la région à compter de la semaine prochaine.

Les tests PCR sont donc encore disponibles pour les prochains jours, d'ici à ce que les tests rapides soient accessibles.Le directeur régional de la Santé publique, le docteur Donald Aubin, assure que les rendez-vous pour les tests PCR seront honorés dans les prochains jours.

« Pour l'heure, on continue de recevoir les gens et de faire des tests PCR, c'est un bon test. Dès qu'il va y avoir plus de tests, on va passer aux tests rapides.»