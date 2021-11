Les travaux du stade de soccer de Jonquière vont bon train

Les travaux de construction du stade de soccer à Jonquière arrivent à mi-chemin et l'ouverture est toujours prévue en juillet prochain. Environ 90 % des sous-traitants qui œuvrent sur le chantier sont des entreprises régionales.

Les médias ont été invités à une visite du chantier ce matin, en compagnie, entre autres, du directeur général de Honco, Francis Lacasse. Ce dernier a spécifié qu'aucune mauvaise surprise n'est survenue jusqu'à maintenant et que les délais sont respectés. Rappelons que Saguenay a payé 23,5 millions $ pour le projet clé en main et que si des dépassements de coûts survenaient, elle ne serait pas responsable de les payer.

Bien que la firme Honco soit beauceronne, environ 90 % des sous-traitants sur le chantier sont des entrepreneurs régionaux, a souligné M. Lacasse qui a par ailleurs vanté son bâtiment, disant qu'il sera l'un des plus efficaces au Québec, voire au pays, d'un point de vue énergétique.

« C'est chauffé tout à l'électrique avec des thermopompes pour diminuer la facture et l'empreinte énergétique. On a aussi un éclairage au LED. Au niveau de l'isolation, on est au-delà des normes. »