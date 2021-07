Les Viandes CDS de Chicoutimi souhaitent agrandir l'usine de production

L'entreprise Les Viandes CDS, qui a pignon sur le boulevard du Saguenay à Chicoutimi, souhaite investir plusieurs millions de dollars pour agrandir son bâtiment. Une demande en ce sens a été faite au service d'urbanisme de la Ville de Saguenay.

Le projet prévoit d'augmenter de 64 % la superficie actuelle de l'usine. L'entreprise est en croissance, nous dit son propriétaire Mathieu Dostie. Au cours des derniers mois, il a développé de nouveaux créneaux, des nouvelles clientèles et de nouveaux produits.

« On veut agrandir nos espaces de cuisson et de refroidissement. On veut aussi ajouter une ligne d'emballage de produits. » - Mathieu Dostie, propriétaire des Viandes CDS

Un voisinage inquiet

Le hic dans cette histoire c'est que la bâtisse est collée à la rue J.R Théberge du quartier résidentiel Panoramique et des voisins s'opposent au projet. Ils craignent d'avoir une vue obstruée sur la rivière Saguenay en plus de vivre avec le bruit et les odeurs.

Bien au fait de la situation, le président de l'arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay a choisi lors de la séance d'arrondissement lundi de prendre le temps de rencontrer les parties avant de donner son aval ou non au projet. Il a d'ailleurs rencontré des voisins au cours des derniers jours.

« Je vais être honnête, les citoyens ont raison, mais Les Viandes CDS ce n'est pas une mauvaise compagnie. C'est du monde qui sont d'adon et qui ne sont pas négligents. J'aimerais vraiment trouver un terrain d'entente pour tout le monde. » - Michel Tremblay, président de l'arrondissement de Chicoutimi

Il faut préciser que l'entreprise bénéficie d'une dérogation puisqu'elle est située dans une zone résidentielle. Étant établie à cet endroit depuis plusieurs années, elle peut continuer d'y mener ses activités. Le propriétaire dit comprendre les questionnements des citoyens. :