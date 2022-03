Les victimes du prêtre Paul-André Harvey recevront 13,7 M$

Les 120 victimes de l'ancien prêtre Paul-André Harvey se partageront 13,7 M$ en compensations pour des agressions sexuelles commises entre 1962 et 2002.

Une entente de principe est intervenue hier entre l'Association des jeunes victimes de l'Église, le diocèse, l'évêque de Chicoutimi et les paroisses. Elle devra être approuvée par la Cour supérieure le 27 avril prochain.

Ce sont les compagnies d'assurances du diocèse et des paroisses impliquées qui payeront les indemnisations.

La porte-parole des victimes, Suzanne Tremblay, se dit fière du chemin qu'elles ont parcouru au cours des dernières années pour faire une différence.

« Merci d’avoir répondu à l’appel il y a 7 ans et d’avoir rejoint les rangs de la vérité, de l’AJ.V.E. Lorsque je regarde derrière, je vois les petites filles et que nous étions et je ne peux qu’être fière du parcours que nous avons franchi. Malgré toutes leurs souffrances et les épreuves, nous sommes devenues des femmes qui contribuent à faire la différence. »