Ligne Micoua-Saguenay: il en coûtera 25 % plus que prévu

La construction de la ligne Micoua-Saguenay coûtera 25 % plus cher que prévu. L'évaluation des coûts passe de 792 M$ à un milliard de dollars.

Hydro-Québec justifie cette augmentation par la hausse du prix des matériaux et le manque de main-d'oeuvre.

Aussi, le terrain est plus accidenté qu’anticipé, précise la société d'État par voie de communiqué.

«Cet écart s’explique principalement par une surchauffe du marché de la construction entraînant une forte inflation des coûts des travaux, par le fait que le terrain est plus accidenté qu’anticipé et par l’application de mesures particulières pour assurer la sécurité des travailleurs.»

Rappelons que le projet consiste à l'implantation d'une ligne hydroélectrique de 735 kilovolts entre le poste Micoua, sur la Côte-Nord et le poste du Saguenay. Dans certaines sections, le déboisement et l’aménagement des accès sont en cours et dans d’autres, des pylônes sont déjà érigés.