Maintenant plus de 100 cas de coronavirus au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de cas positifs de COVID-19 franchit la barre du 100 en région. Il y a maintenant 93 cas au Saguenay et 10 au Lac-Saint-Jean. Parmi ce nombre, précisons que 35 personnes sont guéries.

Les cas au Saguenay sont toujours concentrés dans les trois foyers d'éclosion : la Villa Saint-Alexis avec 17 malades et le CHSLD de La Colline à Chicoutimi-Nord ainsi qu'une communauté religieuse de Saguenay où on dénombre 15 cas à chaque endroit.

En soustrayant ces 47 cas ainsi que les 35 personnes guéries, on peut affirmer qu'il y a seulement 21 autres cas dans la région. La situation est donc sous contrôle indique le directeur de la santé publique qui souligne toutefois qu'il faut continuer à se laver les mains souvent, limiter nos déplacements et pratiquer la distanciation sociale.

« Il y a des mesures qui ont été prises assez tôt pour la région, et tout ça va faire en sorte, et on l'espère, que nous n'atteindrons pas le même niveau qu'ailleurs au Québec. »

Il n'y a toujours aucune hospitalisation en région et 70 % des cas positifs ont plus de 50 ans. Au Lac-Saint-Jean, 8 des 10 cas sont à Alma et il n'y a aucun foyer d'éclosion.

Par ailleurs, Rio Tinto resserre ses mesures de sécurité en ajoutant des postes de contrôle aux entrées de toutes les installations régionales. Bien que le gouvernement ait demandé aux alumineries de fonctionner au minimum, des centaines d'employés y travaillent encore chaque jour.

Au complexe Jonquière, ce sont cinq points de contrôle qui ont été érigés : tous les employés de la multinationale ainsi que les sous-traitants doivent répondre à un questionnaire sur leur état de santé et éviter de se présenter au travail s’ils ont des symptômes grippaux ou autres liés à la COVID-19.

Encore trop de personnel en mouvement

Des préposés aux bénéficiaires de la région craignent de propager le coronavirus d'un établissement de santé à l'autre puisqu'ils sont encore nombreux à être obligés de travailler à plus d'un endroit, dont le CHSLD de la Colline touché par une éclosion de COVID-19.

Depuis la semaine dernière, le syndicat a des pourparlers avec la direction du CIUSSS pour éviter que les travailleurs soient affectés à plus d'un établissement. Or, le manque d'effectif complique la situation selon le président de la Fédération de la Santé et des Services sociaux, Gaston Langevin. :

« Actuellement, il y a encore des déplacements qui se font d'un établissement à un autre. Vous comprendrez que même avant la pandémie, on était déjà en rupture de personnel entre autres dans le type d'emploi de préposés aux bénéficiaires. Alors avec la situation qu'on vit actuellement, cette problématique-là ne s'est pas améliorée. Faut revoir comment on déploie nos ressources sur le territoire. C'n’est vraiment pas facile au moment où on se parle. »

La semaine dernière, 29 préposés aux bénéficiaires du CHSLD de la Colline ont été mis en arrêt de travail après avoir été en contact avec des patients testés positifs.

En point de presse, le premier ministre François Legault a demandé d'envoyer du renfort dans les CHSLD, notamment des infirmières et des médecins de famille qui ont présentement une moins grande charge de travail en raison de la réorganisation dans les hôpitaux.

Avec la collaboration de Julie Bergeron.