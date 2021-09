Mairie de Saguenay : Julie Dufour promet un gel de taxes pour 2022

La candidate à la mairie de Saguenay, Julie Dufour, promet de geler les taxes foncières en 2022 si elle est élue. Une mesure qu'elle compte mettre en place autant pour les citoyens que les entreprises.

Pour Julie Dufour, il s'agirait d'un répit financier mérité dans le contexte où la pandémie a frappé durement le portefeuille de beaucoup de Saguenéens.

Un engagement qui créerait tout de même une pression sur les revenus de Saguenay si on calcule que cette année, les revenus provenant des taxes municipales s'élèvent à plus de 255 millions $. En reprenant le taux de 2021 qui était de 1,9 %, c'est un manque à gagner d'un peu plus de 5 millions $ pour l'administration municipale.

« Oui c'est un trou dans le budget, mais même autour de 2 % il y a des trous d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est une saine pression budgétaire et ça vient avec plusieurs mesures que j'ai déjà prévu mettre en place. »

Julie Dufour prévoit diversifier les sources de revenus en retenant 10 000 nouveaux résidents d'ici 10 ans et en amorçant rapidement des chantiers majeurs comme le réservoir de la Pikauba.

Pascal Cloutier ne se représente pas à Dolbeau-Mistassini

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, ne sollicitera pas de deuxième mandat en novembre prochain. Une décision prise pour des raisons plus personnelles que professionnelles indique celui qui ne fait pas une croix sur la politique, mais qui souhaite pour l'instant se consacrer à d'autres projets.

Quelques heures plus tôt, Alexandre Gauthier annonçait qu'il ne serait pas candidat à la mairie de Roberval. Très impliqué dans son milieu, il explique y avoir longuement songé à la suite de discussions avec des gens influents du monde municipal.

Il n'y a actuellement aucun candidat à la mairie de Roberval alors que le maire sortant, Sabin Côté a annoncé qu'il ne se représentera pas.