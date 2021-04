MAIRIE : Julie Dufour propose de ramener le Carnaval-Souvenir

Le conseiller municipal Michel Potvin appuie Julie Dufour comme candidate à la mairie de Saguenay. Celui qui est l'actuel responsable des finances à la ville ne se présentera donc pas contre Josée Néron.

Il affirme avoir été surpris par l'audace de madame Dufour il y a quelques années, dans le dossier de la vérificatrice générale de Saguenay. De plus, ils ont la même opinion concernant la gestion des finances. L'ancien bras droit de l'actuelle mairesse souhaite voir plus de jeunes siéger au conseil de ville.

« Madame Dufour a vraiment le pouvoir de convaincre les gens. En théorie, la génération des 40 ans supporte les 60 ans, mais nous, on l'a inversée. Pour que la Ville se différencie, on voudrait vraiment que les jeunes se l'approprient et participe. » - Michel Potvin, conseiller municipal