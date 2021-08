Manque de logements : Le Collège d'Alma veut construire une résidence

Le Collège d'Alma travaille un projet de résidence pour étudiants qui sera discuté sous peu avec Québec. En ce jour de rentrée collégiale, l'établissement souligne que c'est de plus en plus difficile de loger tout le monde.

D'année en année, la demande pour les appartements augmente, autant chez les étudiants que dans la population en générale, si bien que le collège a dû lancer un appel dimanche sur les réseaux sociaux puisque certains étudiants n'avaient pas de logis à quelques heures du début de la session.

Heureusement, des réponses sont venues rapidement, indique le conseiller en communication du cégep, Frédéric Tremblay, qui souligne que le problème est réglé pour le moment.

« On va voir si d'autres étudiants vont nous en parler, mais pour l'instant ça semble réglé. On présume que c'est le genre de problématique qui risque de se répéter au cours des prochaines années donc on regarde d'autres avenues, dont un projet de résidence étudiante que nous sommes en train de travailler et qui se négocié bientôt avec le ministère. » - Frédéric Tremblay, conseiller en communication au Collège d'Alma