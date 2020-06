Marché immobilier : c'est le bon moment pour vendre

C'est sans surprise que l'on constate que les ventes de maisons ont chuté de 26 % en mai dans la région, comparativement à la même période de l'année précédente. Selon la firme JLR Solutions Foncières, il s'est vendu 353 résidences unifamiliales le mois dernier, à un prix médian de 175 000$.

Le président de la Chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Thierry Desbiens, n'est pas surpris de voir ces chiffres puisque pendant 40 jours, il a été impossible d'inscrire de nouvelles fiches de maison et les visites étaient interdites, ce qui a eu un impact majeur sur le marché. :

« Depuis le 13 mars, on ne pouvait plus faire de visites et par la suite, on ne pouvait plus vendre les maisons inscrites à partir du 20 avril. Il n'y a pratiquement eu aucun mouvement dans le marché jusqu'au 11 mai où on a pu recommencer à travailler. Normalement, c'est la grosse période, mais là en avril, le marché a complètement arrêté avec 61 % moins de vente et 73 % moins d'inscriptions ! »