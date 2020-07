Masque obligatoire dans les autobus: ce que les usagers en pensent

Si vous utilisez le transport en commun aujourd'hui, rappelez-vous que les masques y sont obligatoires.

La règle du gouvernement québécois vise les gens de 12 ans et plus qui sont en mesure de mettre et d'enlever un masque. Elle s'applique dans toute la province. Vous avez deux semaines pour vous y conformer, sans quoi il vous sera interdit de prendre l'autobus de ville dès le 27 juillet.

À la Société de transport du Saguenay, on précise que des employés seront aux terminus au cours des prochaines semaines pour distribuer des masques et répondre aux questions des usagers. Au terminus de Chicoutimi, la moitié d'entre eux le portaient, les avis étaient partagés sur l'obligation de le mettre.

« C'est ridicule, ça brime la liberté de la personne. »

« Je trouve ça correct pour éviter que les cas recommencent. »

« C'est une mesure adéquate, on diminue le nombre de cas. »

« C'est normal le deux mètres est dur à respecter dans l'autobus c'est plus prudent. »

La STS a fait une publication sur les réseaux sociaux pour en informer sa clientèle.

Par ailleurs, le premier ministre François Legault annoncera dès 13h le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics, samedi, selon La Presse.

Avec la collaboration de Sabrina Malaison