Mécanique résidentielle : Prudence lance le Service incendie de Saint-Félicien

Le Service incendie de Saint-Félicien tient à faire un rappel à la suite de deux feux survenus en quelques semaines dans des garages résidentiels. Dans les deux cas, la personne effectuait des travaux sur une motoneige et il y a eu une fuite d'essence.

Le directeur du service, Olivier De Launière explique que les vapeurs se sont enflammées au contact d'une source de chaleur. Dans le premier cas, il s'agissait d'un poêle à bois et dans le deuxième, une lampe baladeuse. :

« On parle de deux incendies majeurs avec des pertes matérielles importantes et surtout des gens qui ont subi des brûlures au premier et au deuxième degré. »