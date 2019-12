Météo Chicoutimi : d'une passion à l'entreprise

Dix ans après avoir commencé à faire des prévisions météorologiques plus locales, le gestionnaire de la page Facebook Météo Chicoutimi lance son entreprise. Jimmy Desbiens est donc à pied d'oeuvre pour trouver des partenaires et des revenus additionnels dans le but de lancer son nouveau site internet avant les Fêtes. Cette semaine, une rencontre est prévue avec les gens de Promotion Saguenay.

Le père de famille n'aurait jamais pensé que sa passion pourrait un jour devenir un emploi. Pour le moment, il conserve celui qu'il a déjà, mais il ne cache pas qu'à plus ou moins long terme il aimerait consacrer tout son temps à son entreprise. Il prévoit d'ailleurs étendre ses services.

« Je désire vraiment vivre uniquement de cette passion, mais je ne vous cacherai pas que ça prend des sous pour vivre et payer les factures à la fin du mois. La majeure partie de l'argent va provenir de la publicité mais je veux aussi prendre des contrats d'entretien de stations météos et aussi faire des prévisions personnalisées pour les déneigeurs. Je vais avoir une offre de service assez large dans le but de tirer mon épingle du jeu et de pouvoir en vivre. »

Jimmy Desbiens consacre environ deux heures par jour à Météo Chicoutimi et encore davantage lorsqu'il y a une tempête de neige ou une météo plus extrême. Toujours employé à temps plein, le papa de trois enfants réussit même à retourner sur les bancs d'école. Il souhaite suivre un cours en lancement d'entreprise.

Le nouvel entrepreneur croit avoir trouvé un service de niche avec une météo locale plus axée sur ce qui se déroule dans la région. Son succès est aussi certainement attribuable au temps qu'il consacre pour répondre à tous les messages qu'il reçoit, ce qui est très apprécié des nombreuses personnes qui le suivent chaque semaine.