Météo : Un mois de décembre moyen grâce aux extrêmes de température

Le mois de décembre est dans les moyennes de température, et les précipitations de neige étaient variables entre le Saguenay et le lac Saint-Jean.

Selon le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault, la région est dans les moyennes de températures en raison des différents extrêmes que nous avons eus au cours du mois.

« Ça a été des hauts et des bas. On a connu des périodes assez froides, et au milieu du mois, on a eu des températures qui étaient très, très au-dessus des normales. Donc, on a eu pas mal de yo-yo de températures. Au final, on a eu une température assez proche d'un mois de décembre normal.»