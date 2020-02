Météo : un mois de janvier plus doux qu'à l'habitude dans la région

Nous n'avons pas rêvé, le mois de janvier a été moins froid que la normale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La température moyenne a été de -12 degrés Celsius, alors que la normale est de -15,7 degrés, selon les relevés d'Environnement Canada.

Une situation qui ravit la majorité des Saguenéens et des Jeannois, mais qui en déçoit quelques-uns, comme les pêcheurs de L'Anse-Saint-Jean et de Saint-Fulgence qui doivent renoncer à leur saison parce que les sites sont pratiquement à l'eau claire.

Le météorologue Simon Legault ajoute qu'il y a également eu moins de précipitations qu'à l'habitude. La région a reçu environ 56 centimètres de neige en janvier, soit une dizaine de centimètres sous la normale. Un simple coup d'oeil à l'extérieur nous permet par ailleurs de constater qu'il y a moins de neige au sol cet hiver :

« On a jusqu'à maintenant reçu un 130 centimètres alors que normalement c'est 190. Alors il manque environ deux bonnes tempêtes cette année. On va peut-être terminer l'hiver avec moins de neige que la normale. »

Pourrons-nous dire que les mois se suivent et se ressemblent en février et en mars ? Le météorologue ne s'avance pas sur ce point, mais les marmottes et les moufettes l'ont fait le weekend dernier.

La marmotte québécoise Fred, sa collègue Phil en Pennsylvanie et Ernest la moufette au Zoo sauvage de Saint-Félicien nous ont prédit un printemps hâtif à l'unanimité !

Avec la collaboration de Carolyne Labrie