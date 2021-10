Meurtre sur la Racine : dur lendemain au centre-ville de Chicoutimi

Le manque criant de logements est au cœur de la crise qui sévit actuellement au centre-ville de Chicoutimi, selon le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel Saint-Gelais.

La petite communauté est secouée par le décès de l'un des siens, Eric. Il a été tué dans la nuit de lundi à mardi sur la rue Racine. En discutant avec M. St-Gelais de cette triste histoire, il nous a expliqué qu'il manque cruellement de logements pour permettre aux personnes vulnérables de se sortir de la rue.

La Maison d'accueil pour sans-abri a fait un témoignage à Eric un peu plus tôt ce matin sur sa page Facebook.

Manque criant de logements

De beaux projets s'en viennent pour l'organisme qui héberge les plus vulnérables, mais il faudra attendre encore plusieurs mois avant de reloger la maison et ainsi offrir plus de lits.

« Ça fait 5 ans qu'on le dit qu'il manque de logements. On a vécu la destruction du 21 Price, on a vécu des feux qui ont détruit des maisons de chambres pour nos hommes et on a beaucoup de difficulté, encore plus depuis la pandémie, à accompagner les gens dans un retour en appartement ou en chambre. Il y a vraiment une crise du logement. » - Michel St-Gelais, directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi

En attendant, l'équipe d'intervenants continue son travail auprès des itinérants et des plus démunis. L'événement tragique touche tout le monde, précise le directeur général.