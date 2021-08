Mieux vaut magasiner tôt pour vos cadeaux de Noël

Ne perdez pas trop de temps si vous savez déjà quoi offrir à votre enfant cette année à Noël. D'importants distributeurs craignent une pénurie de jouets en raison de la crise mondiale des transports maritimes.

Il y a deux semaines, l'un des principaux ports de Chine a été fermé pendant deux semaines en raison de cas de COVID-19. De plus, il manque de porte-conteneurs pour acheminer la marchandise de l'Asie à l'Amérique du Nord.

Audrey Tremblay est copropriétaire de quatre magasins Galerie du jouet au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aussi responsable des achats, elle prépare ses commandes depuis des mois pour éviter des ruptures de stock lors de la période des Fêtes. Elle nous a dit que ses locaux et ses entrepôts sont pleins à craquer de marchandise.

«Ce qui va être un peu plus complexe, ce sont les gens qui vont se prendre plus tard et qui vont avoir une demande très précise, mais au mois de novembre ou de décembre, il n'y aura pas de problème, on va avoir des jouets en masse sur nos tablettes, ça ne m'inquiète pas.»