Mobilisation citoyenne contre la lumière produite par les Serres Toundra

Des centaines de citoyens se mobilisent pour que le halo lumineux causé par les Serres Toundra disparaisse du ciel de Saint-Félicien. Plus de 700 personnes ont adhéré à un groupe Facebook s'y opposant au cours des derniers jours.

Depuis un peu plus d'un an, ce dossier fait grand bruit au Lac-Saint-Jean, où de nombreux citoyens se plaignent de ne plus être en mesure de voir le ciel étoilé.

Voilà que le mouvement a pris de l'ampleur dans la dernière semaine, avec la création du groupe Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra. Plusieurs internautes partagent des photos du ciel illuminé, à différents emplacements dans la région.

Selon l'instigatrice du mouvement, Caroline Lavoie, le halo serait visible jusqu'à Chibougamau et Saguenay.

«On ne voit plus les étoiles et on ne voit plus les aurores boréales. Les conséquences ne sont pas juste pour les humains, mais aussi pour la faune et la flore.»

Facebook - Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra

Des écrans noirs en fonction dès lundi

De son côté, le président des Serres Toundra, Éric Dubé, affirme que des écrans noirs seront mis en fonction dès aujourd'hui sur la troisième serre, ce qui devrait réduire de 99 % la lumière, assure-t-il.

Les deux autres serres, toutefois, ne disposent pas d'écrans noirs, mais elles produisent moins de lumière, indique M. Dubé.

«On va regarder si ce concept fonctionne bien et si c'est le cas, lorsque les écrans seront rendus en fin de vie pour la phase 1 et 2, on va remettre des écrans noirs.»

M. Dubé ajoute que la lumière était plus présente au cours des dernières semaines en raison de tests effectués pour la mise en service de la 3e serre. L'entreprise avait d'ailleurs diffusé des messages pour partager l'information à la population.