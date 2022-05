L'entreprise régionale Mode Choc ouvrira une nouvelle boutique à Québec au printemps 2023. Ce sera la quatrième succursale à ouvrir dans la capitale.

Ce magasin de 28 000 pieds carrés sera situé dans le Méga Centre Sainte-Foy et vise à rejoindre la clientèle de Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge. On y retrouvera des vêtements et des articles de décoration, la vocation de Mode Choc.

Il s'agira du douzième magasin de cette entreprise familiale qui a vu le jour à Dolbeau en 1983. À la tête de plusieurs succursales, Jessika Roussy et Christel Roussy seront aussi propriétaires de celle qui s'implantera à Sainte-Foy.

Des postes de gestion, de vente et d'entretien seront à pourvoir pour cette nouvelle succursale.