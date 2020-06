Moins d'étudiants internationaux au Cégep de St-Félicien

Une trentaine d'étudiants internationaux ont abandonné leur inscription au Cégep de Saint-Félicien pour la session d'automne en raison de la pandémie de COVID-19. 80 autres étudiants étrangers, eux, débuteront leur session en ligne.

La directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, Sylvie Prescott, prévient toutefois que l'enseignement à distance n'est pas adapté à tous les programmes.

Les étudiants étrangers représentent environ 25% de la clientèle du Cégep de Saint-Félicien, ce chiffre sera donc revu légèrement à la baisse cette année.

En ce qui concerne l'Université du Québec à Chicoutimi, elle devra se priver d'environ 600 étudiants internationaux cet automne puisque les échanges sont reportés pour une session en raison de la pandémie. Ce sont des étudiants qui prévoyaient compléter une seule session.

Pour les étudiants réguliers, ils pourront débuter leur programme à distance cet automne explique la directrice du bureau des affaires publiques de l'UQAC, Marie-Karlynn Laflamme.

«Lorsque les frontières vont rouvrir et qu'on pourra les accueillir à nouveau, ils vont pouvoir venir nous rejoindre ici au Québec. Pour les autres, on va regarder pour la session de janvier si on décide de les accueillir».