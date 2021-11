Monoxyde de carbone: une famille de Saguenay évite le pire

Une famille de l'arrondissement de La Baie à Saguenay a évité le drame en raison d'un détecteur de monoxyde de carbone possiblement défectueux. Vendredi dernier, le couple et leurs enfants de 19 mois et de 3 ans ont dû être transportés à l'urgence.

La mère, Marie-Pier Waltzing nous a raconté que c'est leur fillette qui les a réveillés, elle et son conjoint, vers 5h30 du matin parce qu'elle ne se sentait pas bien. Rapidement, les parents ont vu qu'elle n'était pas dans son état normal.

« Je la vois dans les bras de son père et elle manque perdre connaissance. Elle part et elle revient. J'ai dit, on s'en va à l'hôpital! »