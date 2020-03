Motoneige hors-piste : prendre sa place comme fille

Une journée parfaite dans la vie de Vanessa Belley c'est de déjeuner au restaurant avec ses amis puis d'embarquer sur sa motoneige hors-piste et de jouer sur la montagne, à -20 degrés Celsius.

La jeune femme de La Baie a commencé ce sport sur un coup de tête il y a cinq ans, et depuis trois ans, elle organise des camps de filles aux quatre coins de la province pour le rendre plus accessible aux femmes. Sa façon de faire tomber encore plus de barrières pour les filles.

Dès le début de l'entrevue, on constate la voix enjouée de Vanessa qui vit pour sa passion. Elle avoue d'ailleurs que l'été, elle ne fait que travailler beaucoup pour se mettre de l'argent de côté en prévision de la prochaine saison de motoneige. Ambassadrice pour Sport DRC d'Alma, l'idée des camps de filles est rapidement devenue un beau projet. :

« Moi j'étais toujours avec un groupe de gars et j'étais tout le temps stressée de savoir si j'allais être capable de suivre, si je n'allais pas être lourde pour eux. Quand j'ai commencé, c'était vraiment stressant. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile c'est d'acquérir la technique et l'expérience. J'ai appris sur le tas et c'est très physique la motoneige hors-piste parce que quand on reste pris, on est dans la neige molle. »

Vanessa Belley a toujours été attirée par les sports à sensations fortes, auparavant elle pratiquait le motocross, puis la course en motoneige. Pour elle, tous les sports sont accessibles aux filles, mais il faut prendre le temps de bien apprendre la technique et surtout de se faire confiance. C'est à ça que servent les camps de filles.

« C'est exactement pour ça le camp. On part une gang de filles et on n'a aucun préjugé. On se laisse aller, on se pratique et on a du fun toute la journée. L'important c'est de sortir de sa zone de confort tout en respectant ses limites. »

La voici qui nous explique le concept des Camps de filles :