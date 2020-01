Motoneigistes disparus: un corps repêché dans le lac Saint-Jean

Le corps de l'un des cinq motoneigistes français disparus depuis mardi soir a été retrouvé dans les eaux du lac Saint-Jean.

Il a été repêché à plus de 2 kilomètres de la zone initiale dans la Grande-Décharge sur l'heure du diner.

Reste à valider l'identité de la dépouille. Quatre touristes français manquent toujours à l'appel.

Il y a un déploiement majeur dans le secteur, nous dit le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

« On est plus d'une trentaine de policiers, il y a trois équipes de sauveteurs complètes sur trois embarcations, il y a un déploiement majeur. On ne perd pas espoir. C'est sûr que ça va orienter davantage les recherches. »