Niveau du lac Saint-Jean élevé : des riverains en craignent les conséquences

Alors que le lac Saint-Jean atteindra 18 pieds vendredi, les riverains pourraient en ressentir les conséquences en fin de semaine.

Le riverain et résident du Lac-Saint-Jean depuis plus de 60 ans, Éric Scullion, craint que le niveau du lac combiné aux vents ne créent des débordements.

« Si le lac est à 18 pieds et qu'il y a du vent, on ne parle plus du tout du même monstre. Ça devient très dangereux pour bien des résidences. Il y a des endroits où ce n'est pas toujours bien protégé et il y en a beaucoup qui vont perdre leur plage. »