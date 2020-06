Nos centres-villes transformés pour un été hors de l'ordinaire

Les municipalités tentent de redynamiser leur centre-ville, entre autres, en transformant des rues en allées piétonnières. Ce sera le cas à Roberval, Alma et Saguenay.

À Roberval, les élus ont décidé de fermer une partie du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Saint-Alphonse à compter du 24 juin. La consommation d'alcool accompagnée d'un repas sera aussi permise à certains endroits et dans les parcs. Des tables à pique-nique et des jeux pour enfants seront installés à côté de l’hôtel de ville.

À Alma, du 26 juin au 7 septembre, la rue Sacré-Coeur Ouest sera fermée entre la rue Saint-Joseph et le stationnement de la Plaza 1 du vendredi matin au dimanche soir. Les commerçants pourront y ériger des kiosques. En semaine, la rue Sacré-Coeur sera accessible aux automobilistes. Les autorités assurent qu'aucun espace de stationnement ne disparaîtra.

Saguenay allonge la liste des rues qui pourront devenir piétonnières cet été. Outre la rue Racine à Chicoutimi et le Carré Davis à Arvida, la ville ajoute la rue Victoria à La Baie ainsi que les rues Sainte-Famille et Saint-Dominique à Jonquière.

Le règlement prévoit que les commerces pourront y aménager des kiosques et des terrasses indique le Quotidien. Cependant, le tout devra être retiré chaque soir à 23 heures.

Encourager l'achat au centre-ville

Ubisoft Saguenay lance une initiative qui risque de faire des jaloux pour encourager l'achat local! Chaque employé obtiendra un montant pour le dépenser dans l'un de ses commerces préférés au centre-ville de Chicoutimi.

L'initiative «Réunis pour le quartier» comprendra aussi des événements spontanés avec des entreprises du quartier dans les prochains mois. Il s'agit d'un investissement de plus de 35 000$.