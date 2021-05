Onze nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean recense 11 nouveaux cas de COVID-19. Lundi, ce sont 16 cas qui s'ajoutaient au bilan régional. Au cours du weekend, un total de 50 cas ont été rapportés.

Dans le détail, 5 cas s'ajoutent dans le secteur de Chicoutimi ainsi que 2 cas pour La Baie et Maria-Chapdelaine. Il y a un nouveau cas dans Domaine-du-Roy et un seul également dans Jonquière.

On dénombre 7 cas actifs de moins que lundi, pour un total de 164. Deux personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus.

Répartition des cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean :

Domaine-du-Roy : 9

Maria-Chapdelaine : 18

Lac-Saint-Jean-Est : 50

Jonquière : 52

Chicoutimi : 26

La Baie : 8

Au Québec, 346 nouveaux cas s'ajoutent au bilan aujourd'hui et la province voit une fois de plus ses hospitalisations diminuer. Six décès supplémentaires sont annoncés par la santé publique.

Vaccination des adolescents

Les 12 à 17 ans peuvent s'inscrire dès maintenant sur le portail Clic Santé.ca pour être vaccinés. Ils peuvent aussi attendre de recevoir le vaccin à l'école.

Par ailleurs, le sérum de Moderna serait efficace de 93% à 100% chez les 12-17 ans d'après les résultats de recherches fournis par la compagnie ce matin. La pharmaceutique souhaite obtenir l'autorisation des autorités canadiennes et américaines pour distribuer le vaccin dès le début juin. Pfizer est actuellement le seul vaccin homologué au Canada et aux États-Unis pour les adolescents.