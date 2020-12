Nouvelle solution de recyclage à l'usine Rio Tinto de Laterrière

Rio Tinto introduira une nouvelle solution de recyclage à son usine de Laterrière d'ici la fin de l'année 2021. 11 M $ sont investis pour créer un nouveau système de fabrication de lingots de laminage faits de contenu recyclé.

Ces lingots serviront principalement aux clients de l'industrie automobile et de l'emballage.

Le directeur exécutif des opérations de Rio Tinto au Québec, Sébastien Ross, explique qu'un four de refonte sera utilisé pour les retailles d'aluminium.

«Nos lingots quand on les fabrique, les deux bouts des lingots ne sont pas parfaitement utilisables pour nos clients, donc ces bouts-là seront coupés et seront recoupés et refondus à l'intérieur de ce four de refonte.»