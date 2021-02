Nouvelles installations pour les sportifs du Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière a inauguré ce matin ses nouvelles installations sportives. Les travaux se sont déroulés sur 18 mois.

Le projet de 1,6 million $ a permis d'agrandir la salle de conditionnement physique, de créer une nouvelle salle d’entraînement ainsi que des vestiaires pour les athlètes des Gaillards. Les salles de danse et de sport de combat ont aussi été rénovées.

Pour permettre ces changements, trois salles de classe ont été déplacées ailleurs dans l'établissement. Le directeur général du Cégep de Jonquière, Raynald Thibeault, explique que s'était rendu nécessaire d’agrandir les installations sportives. :

« C'est un besoin qui était exprimé par les joueurs, les joueuses et le personnel. Ça améliore grandement les conditions de travail du personnel et les conditions d'apprentissages des étudiants. Honnêtement, ce n'est pas un luxe ! » - souligne Raynald Thibeault, directeur général du Cégep de Jonquière

La nouvelle salle d’entraînement permet de pratiquer l’haltérophilie et le cross-training. Elle comprend aussi un plancher en gazon synthétique pour imiter un terrain de football.

Notons qu’un mur végétal a été aménagé à l’étage pour rendre l’espace plus attrayant et qu'une attention particulière a été portée à la luminosité et la ventilation avec l’ajout de plusieurs fenêtres.

Nouvelle salle de conditionnement physique, Bell Media

Salle de sports de combat, Bell Media

Salle d’entraînement pour les footballeurs, Bell Média

Vestiaire des Gaillards, Bell Media