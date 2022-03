Offrir la paix en chanson

Sans mots devant l'invasion russe de l'Ukraine, les membres du Choeur Dal Segno d'Arvida chante ceux d'Edith Butler. « L'espoir qu'un jour peut-être, le soleil pourra se lever du côté de la liberté. »

Son Hymne à l'espoir résonnait entre les murs du pavillon Saint-Philippe mardi, au jour même de la reprise des répétitions du choeur.

Après une pause forcée de plusieurs mois en raison d'Omicron, une quarantaine des 78 membres de la chorale s'est réunie pour chanter à nouveau ensemble. La distanciation physique pose ses défis, mais rien pour freiner l'amour de la musique des plus enthousiastes.

Plusieurs ne se sont cependant pas encore décidés à reprendre les répétitions. Les problèmes de santé respiratoire, la crainte de la Covid-19 et les restrictions qu'imposent les mesures sanitaires refroidissent près de la moitié des personnes qui formaient le choeur il y a deux ans.

La suggestion de l'Alliance des chorales du Québec d'offrir une pièce aux Ukrainiens a emballé les chanteurs, ne serait-ce que pour la chanter entre eux.

« On est sans mots quand on entend les nouvelles. » - Gisèle Munger, chef de choeur et directrice musicale