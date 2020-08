On brasse la région : un microfestival de la bière à Chicoutimi

Un microfestival de la bière « On brasse la région » sera présenté les 28 et 29 août prochains sur la Zone portuaire de Chicoutimi. Les Productions Hakim sont derrière le concept qui permettra aux brasseurs et festivaliers de se croiser comme chaque été.

Il y aura trois blocs au cours du weekend et à chacun d'eux, 250 personnes pourront entrer sur le site. Les intéressés pourront se procurer des billets au www.reservatech.net dès samedi midi (15 août). Il faudra choisir sa plage horaire. :

- Vendredi 28 août de 18h à 22h

- Samedi 29 août de 13h à 17h

- Samedi 29 août de 18h à 22h

Plusieurs microbrasseurs de la région y seront ainsi que des camions de bouffe de rue et des groupes de la scène musicale locale : Crocodile Country Rock, Bruno Rodéo et Mordicus.

Puisque l'événement se déroulera à l'extérieur et que la distanciation physique sera possible, les festivaliers n'auront pas à porter de masque.