Opération policière à Chicoutimi et Alma

Deux opérations policières sont en cours à Chicoutimi et Alma.

À Chicoutimi, les policiers de la Sûreté municipale ont érigé un périmètre autour d'une résidence du chemin de la Réserve et tentent d'entrer en communication avec un individu qui pourrait être armé.

Ce dernier avait été arrêté cette nuit pour une histoire de violence conjugale envers son ex-conjointe et a été libéré ce matin après avoir comparu.

Il a recommuniqué avec elle, elle craint maintenant pour la vie de cet homme.

Le porte-parole de la Police de Saguenay, Luc Tardif.

« De retour chez lui il a communiqué avec son ex pour lui dire qu'il voulait mettre fin à ses jours. On a des raisons de croire que l'homme pourrait être en possession d'armes donc on a pris aucune chance. »