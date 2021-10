Orignaux à St-Honoré : une mère réclame l'intervention du MTQ

Une mère de Saint-David-de-Falardeau réclame une intervention du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour prévenir les collisions avec des orignaux dans la côte de la carrière à Saint-Honoré. Ses deux fils ont frappé une bête samedi soir dernier dans ce secteur du boulevard Martel.

Encore sous le choc, Doris Mercier est soulagée que ses garçons n'aient subi que des blessures mineures. Elle les considère extrêmement chanceux, en voyant l'état de la voiture qui est perte totale. La dame a publié leur mésaventure sur Facebook, suscitant de nombreuses réactions.

Doris Mercier rappelle qu'un panneau avertit les automobilistes de la présence d'orignaux à cet endroit, mais selon elle, c'est loin d'être suffisant. Elle propose plutôt au MTQ d'améliorer la luminosité le long de la route ou encore d'aménager des clôtures anti-cervidés.

«Juste dans notre famille, ça fait trois fois qu'on voit des orignaux. Même s'ils mettent une pancarte et qu'on ralentit, ce sont des bêtes qui arrivent très rapidement, on ne les voit pas et ça arrive presque toujours à la brunante. C'est super dangereux, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour ça.»