Ottawa veut intervenir pour protéger le caribou au Québec

Ottawa prévoit imposer par décret des mesures pour protéger le caribou au Québec. C'est ce qu'affirme le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, dans une lettre envoyée au ministre québécois Pierre Dufour.

Il demande d'envoyer d'ici le 20 avril « toute information concernant la protection, par le Québec, du caribou boréal ». Cette nouvelle survient alors que débutent les travaux de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards.

Le porte-parole de Produits forestiers Résolu, Louis Bouchard, croit que cette commission est importante et affirme que l'industrie forestière va continuer à collaborer dans ce dossier épineux.

« On va continuer à collaborer pour s'assurer que l'ensemble des bénéficiaires de la forêt puissent continuer à prospérer. On a vraiment une richesse importante à notre disposition, il faut en prendre soin. »

Le premier ministre François Legault a aussi été appelé à commenter le dossier hier.

Le décret sur l'habitat essentiel n'a jamais été utilisé au Canada. La population de caribou forestier au Québec est estimée à 5252 bêtes.

Pour leur part, les conseils de bande de Mashteuiatsh et d'Essipit se disent rassurés par l'intervention d'Ottawa et sont satisfaits que le fédéral partage la même visio qu'eux de l'urgence de la situation.

Ils ont d'ailleurs entrepris des démarches devant la Cour supérieure pour ne pas avoir été adéquatement consultés par Québec dans ce dossier.

« Nous saluons cette démarche menée par Ottawa et le ministre Guilbeault qui vise le même objectif que celui de nos Premières Nations, soit la protection de l’habitat d’Atiku. Il s’agit d’une espèce fondamentale au point de vue culturel et essentielle pour nous et pour plusieurs autres Premières Nations. Nous allons suivre de près l’évolution de ce dossier. » - Les chefs Martin Dufour et Gilbert Dominique