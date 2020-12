Oui au patinage libre, non au hockey sur les patinoires extérieures

Vous ne verrez pas de parties de hockey s'improviser sur les patinoires de quartier cet hiver. La présidente régionale de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, Lynda Émond, confirme qu'en zone rouge, les parties de hockey seront interdites, même à l'extérieur.

Les règles de la santé publique stipulent qu'on peut jouer en solo ou en duo, en respectant la règle du 2 mètres, précise Mme Émond qui comprend la déception des gens. Une rencontre s'est tenue ce matin avec les membres de l'association. Plusieurs municipalités de la région ont indiqué qu'elles songent à modifier leur patinoire et l'adapter en anneau de glace.

« Avec des anneaux de glace, ça va être plus facile de contrôler le tout et ça va être pour le patinage libre. Certaines municipalités me disaient qu'elles vont faire simplement un amas de neige au milieu de la patinoire pour créer un anneau. »