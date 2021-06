Ouverture d'un site d'injection supervisée à Chicoutimi

Un premier site d'injection supervisée verra le jour à Saguenay. Il sera situé dans les locaux du Service de travail de rue, sur la rue Tessier au centre-ville de Chicoutimi.

Le but est de réduire les surdoses de drogue et la transmission de maladies, en plus de diminuer la consommation en public. Auparavant, les intervenants pouvaient fournir le matériel aux utilisateurs, mais ceux-ci ne pouvaient s'injecter sur place.

Le nombre de décès par surdose a presque doublé dans les deux dernières années et la pandémie a amplifié cette réalité. Il s'établissait à 15 en 2020, alors qu'il s'élevait à 8 en 2018.

«La pandémie a accentué la consommation des drogues et les comportements à risque de nos usagers. Ceux-ci consomment beaucoup plus seuls et de façon isolée. Le site de prévention des surdoses va venir répondre à cette réalité.» - Jannick Meunier, directrice du Service de travail de rue de Chicoutimi

Près de 800 interventions auprès des 118 utilisateurs ont été menées dans la dernière année à Chicoutimi. Plus de 95 000 seringues ont été donnés par le Service de travail de rue.