Ouverture de la nouvelle Maison de quartier à Kénogami

La Maison de quartier de Jonquière rouvre ses portes aujourd’hui, dans ses nouveaux locaux deux fois plus grands qu’auparavant. L’organisme est déménagé dans l’ancien Centre de liquidation Gagnon Frères, à Kénogami.

Le comptoir des meubles, notamment, est dorénavant situé au même endroit que le reste de la marchandise. La Maison de quartier partage aussi les lieux avec d’autres organismes communautaires, dont l’épicerie l’Halte-ternative.

Le directeur général de la Maison de quartier, Marc Gagnon, ne voit que des avantages à cet agrandissement. Il rappelle à quel point le stationnement de l'ancien emplacement était problématique, sur la rue du Vieux-Pont.

«On a un stationnement qui nous permet d'accueillir beaucoup de monde, ce qu'on n'avait pas là-bas. On a des espaces qui sont beaucoup plus grands, plus aérés, donc beaucoup plus fonctionnels».