Ouverture du Complexe sportif de Dolbeau-Mistassini pour la relâche

La population de Dolbeau-Mistassini pourra enfin profiter de son tout nouveau complexe sportif Desjardins pour la relâche.

À compter du 26 février, des plages horaires seront proposées à la piscine pour le bain libre, les jeux d'eau et l'entraînement en corridor. Aussi, le patinage libre sera possible sur la glace ainsi que la location de la demi-glace en bulle familiale.

« On s'organise pour proposer beaucoup d'heures aux familles pour avoir le plus de personnes possible qui en profitent. » - Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini