Pandémie : Au tour des restaurateurs de découvrir les nouvelles règles

Au restaurant Le Charnu, on prévoit déménager de locaux et passer de Chicoutimi à Alma. Un choix audacieux dans cette situation déjà compliquée en raison de la pandémie, convient en riant le copropriétaire Frédéric Dufour. :

« On ne sait pas encore quand on va rouvrir, le temps de déménager. Pourquoi fermer Chicoutimi ? Avec les nouvelles mesures, je tombais avec six tables. C'est impossible d'être rentable. Moi je viens d'Alma, alors on s'est trouvé un local où pour l'instant on pourra accueillir 45 personnes et éventuellement, doubler la capacité. On pourra aussi offrir des déjeuners, des dîners et des soupers. »