Pandémie : Nos jeunes demeurent motivés malgré tout

Dans une proportion de 70 %, les parents estiment que leurs enfants demeurent motivés à l'école, malgré la pandémie. Le Réseau québécois pour la réussite éducative a voulu savoir comment vont nos jeunes en ce début des Journées de la persévérance scolaire.

La motivation est plus basse chez les jeunes de secondaire (63 %) et ceux dont le revenu familial est plus faible (62%), mais en général, ils démontrent une capacité d'adaptation et ils ont appris à modifier leur routine.

Toujours selon le sondage mené auprès des parents, l'absence de contacts avec les amis et la suspension des activités parascolaires sont les deux principaux facteurs de démotivation pour les 18 ans et moins. Pour les élèves du primaire, le plus difficile c'est de ne pas voir leur famille élargie.

La coordonnatrice aux communications du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CRÉPAS), Anne-Louise Minier, explique que les parents jouent un rôle important. :

« Les parents sont au coeur des encouragements et du soutien affectif que les jeunes ont besoin. C'est vraiment le soutien des parents et aussi de s'allier avec l'école et les enseignants. »

Les jours de la persévérance scolaire se déroulent jusqu'à vendredi sous le thème Un moment. Pour eux. Plusieurs activités sont organisées toute la semaine.

Les cégépiens n'aiment pas la distance

De leur côté, près de la moitié des cégépiens n'aiment pas du tout l'enseignement à distance et près de deux sur trois confirment que leur santé mentale s'est détériorée, selon une enquête menée auprès de 6200 étudiants de 20 collèges à travers la province.

Plusieurs d'entre eux s'inquiètent également de leur futur. La présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Noémie Veilleux explique que c'est difficile de se projeter dans l'avenir et d'être assurée que son choix de carrière sera le bon dans l'après-crise.