Partys de bureau: plusieurs réservations non honorées dans les restos

En pleine période des partys de bureau, un restaurateur de Saguenay rappelle aux clients l'importance d'annuler leur réservation à l'avance s'ils ne peuvent se présenter.

David Janelle, propriétaire du restaurant La Cuisine à Chicoutimi, souligne qu'encore cette semaine, deux groupes ont annulé leur réservation, soit un total de 85 personnes.

Le problème, c'est que les commandes de nourriture et de vins sont faites en fonction des réservations, même chose pour le nombre d'employés requis sur le plancher. C'est pourquoi David Janelle songe de plus en plus à exiger un dépôt pour les réservations de groupe pour éviter des pertes.

«On est en train de regarder comment on va fonctionner, si on met un montant total ou on met un montant par tête ou si on le déduit de la carte de crédit si le client ne se présente pas. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est que les gens se bloquent s'il faut faire un dépôt.»

Plusieurs restaurateurs imposent déjà un dépôt aux clients pour les réservations de groupe, dont le Bistrot Café Summum à Chicoutimi.