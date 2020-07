Pas d'accouchement à Dolbeau : ça ne fait plus !

Les maires du haut du Lac veulent une solution permanente pour que les femmes puissent accoucher en tout temps à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini. Depuis le 24 juin, et pour tout l'été, les services en obstétriques sont suspendus par manque de personnel.

Ce n'est pas la première fois que les femmes sur le point d'accoucher sont obligées de se rendre à Roberval, Alma ou Chicoutimi pour cette raison, indique le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard, qui demande avec ses collègues une rencontre et un plan concret de la part du CIUSSS. :

« Il y a d'autres problématiques, je crois, parce que c'est toujours à Dolbeau que ça arrive et jamais ailleurs. On veut maintenant les mêmes services qu'ailleurs dans la région. Ça fait partie de notre qualité de vie. On nous dit qu'il y a des problématiques de personnel, mais il y a d'autres choses. On voudrait que le CIUSSS mette l'accent sur le recrutement et qu'il travaille de pair avec le syndicat. »

Moins attrayant pour les jeunes familles

Le préfet Luc Simard ajoute que la situation est stressante pour les jeunes couples et il craint que certains hésitent à s'installer dans le haut du Lac pour cette raison. C'est d'ailleurs ce qu'a évoqué Maxime Pearson qui tient le blogue « Nouveaux Pères ». Le citoyen de Dolbeau-Mistassini attend son deuxième enfant et il a fait une sortie publique plus tôt cette semaine. :

« À la fin juillet, je devrai probablement faire une heure de char avec ma blonde en douleur qui a peur d’accoucher dans le stationnement du Musée du Cheddar de St-Prime. Ça s’annonce comme un bon défi de couple. Honnêtement, on est stressés et déçus. J’ai toujours été un citoyen impliqué et fier de ma ville. Je suis celui qui parle de mon milieu comme de l’endroit parfait pour fonder une famille, qui vante la beauté et les opportunités de la région. J’ai même convaincu ma blonde, native de Gatineau, de déménager au bord du Lac. Dans le contexte actuel, je ne suis pas certain que je réussirais ce tour de force. Aujourd’hui, j’ai une pensée pour tous les jeunes professionnels qui considèrent s’établir chez nous. Bien avant les possibilités d'emploi et les grands espaces, je suis certain qu’ils veulent un accès à des services de santé de base pour leurs enfants. »

