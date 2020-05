Pas de croisières internationales cet été à Saguenay

Vous ne pourrez pas contempler cet été les bateaux de croisière qui nous rendaient visite chaque année à La Baie. Les croisières internationales sont interdites au Canada jusqu’au 31 octobre.

Au Saguenay Lac-Saint-Jean, 64 escales comprenant 94 000 passagers et membres d’équipage ont été annulées.

Des pertes plus de 58M$ dans la région qui feront mal aux commerçants du secteur.

Le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé a malgré tout bon espoir pour la suite.

« Ça a quand même pris 15 ans pour atteindre ce chiffre-là on était très fier. On ne désespère pas, on voit quand même les croisières internationales demeurer dans le portrait économique et touristique de la ville à moyen et long terme. On va travailler très fort pour s'assurer que les années subséquentes on puisse reprendre cette place-là. »