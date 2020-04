Patience pour la pose de vos pneus d’été

Malgré l'arrivée du beau temps, l'installation des pneus d'été n'est pas considérée comme un service essentiel par les garagistes. Vous devrez donc patienter quelques semaines pour les faire poser.

Tant que le mercure ne surpasse pas les 15 degrés Celsius et plus, les pneus ne risquent pas de s'abîmer assure le chroniqueur automobile Carl Nadeau. :

« Pour quelques semaines, ça ne sera pas dramatique, mais dans le 15 degrés et plus, la gomme des pneus d'hiver c'est certain qu'elle va commencer à en souffrir plus et les distances de freinage vont allonger, donc plus difficile de garder le contrôle en virage ».