Bonne nouvelle pour les amateurs de pêche blanche! Il sera possible de rester dans sa cabane pendant le couvre-feu.

Les cabanes à pêche seront considérées comme des résidences secondaires. Il sera donc interdit de sortir de sa cabane entre 20h et 5h du matin. Présentement, l'épaisseur de la glace est de 11 pouces.Par contre, le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, explique que l'embarquement des cabanes risque d'être plus tard que le 23 janvier.



Ça pourrait être plus tôt ou plus tard, mais ça risque d'être plus tard, parce qu'il y a un redoux en ce moment. Il y annonce du froid la semaine prochaine. Il ne faut pas juste prendre en considération l'épaisseur de la glace, il faut aussi prendre en considération la sécurité sur l'ensemble de la baie.