Pénurie de cuisiniers dans les restaurants du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Sitôt rouverts, de nombreux restaurateurs en zone orange doivent composer avec une importante pénurie de cuisiniers.

Des dizaines d'offres d'emploi en cuisine circulent sur les réseaux sociaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'arrêt de six mois a mené plusieurs cuisiniers à remettre en question leur mode de vie et leur passion.

Le propriétaire du restaurant La Cuisine à Chicoutimi, doit repousser sa réouverture d'une semaine parce qu'il ne lui reste qu'un seul cuisinier sur six. De plus, David Janelle a pris la décision d'ouvrir son resto seulement en soirée.

« En deux semaines, je n'ai eu aucun CV. Déjà qu'on avait une pénurie de main-d'oeuvre avant la situation actuelle, là on a vraiment perdu beaucoup de cuisiniers. » - David Janelle, propriétaire de La Cuisine

La réponse est semblable au Groupe D Resto, qui détient les Scores et les Mikes de la région en plus de l'Entre-Côte Riverin et La Belle et Le Boeuf. Le directeur au marketing, Alexandre Lavoie, explique avoir retrouvé la très grande majorité de ses employés, mais pas les cuisiniers.

« Je ne peux pas parler pour eux, mais je sais qu'ils ont eu de grandes remises en question, entre autres, en raison de l'horaire très atypique. » - Alexandre Lavoie, directeur marketing du Groupe D Resto

Certains restaurants du groupe auront des heures d'ouverture réduites tant que les équipes ne seront pas complètes.