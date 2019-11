Piétonne happée par une camionnette à Arvida

La piétonne happée par une camionnette en fin de journée hier sur le boulevard Saguenay à Arvida est hors de danger. La jeune femme de 20 ans a subi de graves blessures et se trouve toujours aux soins intensifs à l'hôpital.

Elle venait de descendre d'un autobus de la Société de transport du Saguenay et tentait de traverser le boulevard face à la Brassette du Capitaine dans le secteur Saint-Jean-Eudes.

«Elle s'est arrêtée sur le terre plein central, elle a traversé entre deux voitures et au moment où elle voulait traverser la voie lente, une camionnette circulait sur son feu vert. Elle n'a pas eu le temps de réagir et le conducteur non plus». - Bruno Cormier, porte-parole de la police de Saguenay.

Le conducteur de la camionnette qui était accompagné de sa femme et ses deux enfants a subi un choc nerveux. Il respectait la limite de vitesse de 70 kilomètres à l'heure au moment de l'impact, selon les policiers.