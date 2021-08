Plus d'infestations de fourmis cette année

Les compagnies d'extermination de la région reçoivent beaucoup d'appels pour des infestations de fourmis cette année, plus que les années précédentes. Le nombre d'appels a augmenté de 40% par rapport aux autres années.

Chez Desjardins environnement, Steve Lapointe nous explique que le printemps hâtif à fait surgir davantage d'insectes nuisibles.

« On a pas eu un gros hiver. Donc, les sols ont beaucoup moins gelés. Combiné avec la chaleur et la pluie qu'on a eu au début de la saison, ça a fait en sorte qu'on a beaucoup plus de fourmis que d'habitude. »