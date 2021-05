Plus de 1000 inscriptions pour le baseball

Visiblement, les athlètes amateurs ont hâte de bouger. La Fédération du baseball Saguenenay-Lac-Saint-Jean a franchi le cap des 1000 inscriptions, une première en 20 ans.

La pandémie et les derniers mois n'y sont pas étrangers selon le président, Kévin Gauthier, qui explique cette popularité par deux facteurs : les jeunes hockeyeurs qui n'ont pas eu de saison et la consolidation de l'association régionale.

« On a beaucoup de joueurs de hockey qui jouent au baseball et là, les jeunes ont hâte de bouger et de sortir dehors. Aussi, on va se le dire, on est beaucoup mieux structurés depuis quelques années dans la région. »