Plus de 200 terrains de pêche blanche réservés en 20 minutes à La Baie

L'année 2020 sera assurément celle des activités de plein air. À La Baie, plus de 200 emplacements pour la pêche blanche ont été réservés en à peine 20 minutes ce midi.

C'est la première fois que les réservations se faisaient de cette façon. Habituellement, les pêcheurs se rendaient sur place et patientaient dans une file, parfois plusieurs heures.

Ce midi, un peu plus de 400 terrains étaient disponibles pour les villages de Grande-Baie et de L'Anse-à-Benjamin et en quelques minutes, il n'en restait plus pour le poisson de fond. Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand et ses employés ont vécu une heure de lunch plutôt intense.

« À midi moins deux, on voyait qu'il y avait plus de 100 personnes qui attendaient sur notre site web. Pratiquement tous les terrains au poisson de fond sont partis. Pour l'éperlan, il en reste quelques-uns. Au moins, le site internet a bien fonctionné. De notre côté, on était quatre à prendre les appels et ça n'arrêtait pas. On se sentait comme si c'était les Rolling Stones qui venaient sur la glace ! »

Les règles sanitaires sur les glaces seront semblables à celles dans les terrains de camping l'été dernier, précise M. Galbrand qui gère le Camping Jardin de mon père.

La période de renouvellement pour les pêcheurs de l'année dernière s'est également bien déroulée au début du mois. Près de 80 % des terrains ont été renouvelés. Certaines rues ont même été modifiées pour ajouter des emplacements de cabanes à pêche.