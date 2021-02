Plus de 26 M$ investis pour les routes et les égouts de Saguenay

La Ville de Saguenay entreprendra des travaux majeurs dans son réseau d'égout et de conduites souterraines cet été. Au total, 10,5 millions $ seront consacrés pour refaire huit kilomètres répartis sur douze chantiers.

La mairesse Josée Néron veut investir de façon constante à compter de cette année, comme elle le fait depuis son élection pour l'asphaltage des rues. Un premier investissement pour 8 kilomètres paraît bien peu lorsqu'on sait que Saguenay compte 842 km de conduites d'égout sanitaire, 482 km de conduites pluviales et 1121 km de conduite d'eau potable.

La mairesse Josée Néron explique que la capacité de payer des contribuables permet ce premier investissement de 10,5 millions $ ainsi que la capacité des entrepreneurs.

« D'aller au-dessus de 8 à 10 km, on serait obligé d'aller à l'externe et on préfère permettre à nos entrepreneurs régionaux de réaliser nos travaux. On veut leur dire de le prévoir et qu'on s'inscrit dans une démarche pour en faire année après année. »